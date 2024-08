Miejska partyzantka wychodzi na ulice. To dzięki im wokół nas jest bardziej zielono

Zapewne każdy choć raz spotkał się z argumentem w stylu „to zrób lepiej”. Chociaż jest bezsensowny to kończy każdą dyskusję. W końcu rzadko kiedy mamy możliwość grać na Mistrzostwach Świata, naprawiać autostrady czy zarządzać miastem, by udowodnić, że pewne sprawy dałoby się jednak wykonać inaczej. Według oponentów skoro takiej opcji nie mamy, to trzeba siedzieć cicho i cieszyć się z tego, co jest, a nie marudzić, jeżeli nie jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany. W Krakowie ktoś jednak nad tym się zastanowił i przemyślał: czy faktycznie nie możemy nic zrobić?