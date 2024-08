Telewizory LCD, czyli Liquid Crystal Display, to urządzenia, które wykorzystują ciekłe kryształy do wyświetlania obrazu. Zasada działania tych telewizorów opiera się na zmianie polaryzacji światła, co jest możliwe dzięki specjalnym właściwościom ciekłych kryształów. Kiedy na ciekłe kryształy zostaje nałożone pole elektryczne, zmieniają one swoją orientację, co wpływa na sposób, w jaki światło jest przez nie przepuszczane.