iPhone 16 - znamy datę premiery. Gurman się wygadał

Dziesiąta seria Apple Watch ma przynieść większe wyświetlacze dla obu modeli, z mniejszym modelem rosnącym z 41 mm do 45 mm, a większym z 45 mm do 49 mm. Oczekuje się również, że zegarek będzie cieńszy, co może pomóc zrekompensować dodatkową objętość większych ekranów i stworzyć bardziej atrakcyjny design. Nowy chip - prawdopodobnie oznaczony jako S10 - może przynieść ulepszenia w Neural Engine, co położy podwaliny pod przyszłe możliwości AI.