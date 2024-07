Twoje cyfrowe JA w rękach Mety. Ale musisz tego chcieć (jeszcze)

W poście na blogu Meta pochwaliła się kilkoma chatbotami, w tym Eat Like You Live There! - chatbota udzielającego rekomendacji kulinarnych, stworzonego przez szefa kuchni Marca Murphy'ego, oraz What Lens Bro - bota związanego z fotografią, stworzonego przez fotografa Angela Barclaya. Firma ogłosiła również, że kilka osobowości Instagrama - Chris Ashley, Violet Benson, Don Allen i Kane Kallaway - stworzyło chatboty będące ich wirtualnymi odpowiednikami.