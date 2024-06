W tych słuchawkach miałem się w końcu wyspać. Oto co z tego wyszło

Na wstępie krótka notka osobista: tak, próbowałem już wielokrotnie spać ze „zwykłymi” słuchawkami w uszach i nigdy nie było to ani wygodne, ani satysfakcjonujące. Dla osoby śpiącej na boku niemal wszystkie „pchełki” okazują się zbyt duże, wgniatają się w ucho i ostatecznie bardziej przeszkadzają, niż pomagają w spaniu. Do testów Sleep A20 zgłosiłem się więc jednocześnie z entuzjazmem, bo „może w końcu to to” i sceptycyzmem, bo większość słuchawek do spania wprowadzonych do tej pory na rynek było raczej średnio udanymi projektami albo były po prostu strasznie drogie.