Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5: to może być twój zegarek na lato. I na lata

Co najmniej, bo ustawiając jeszcze ekran o niskim poborze energii, można nieco bardziej wydłużyć czas spędzony z dala od ładowarki. Zegarek wspiera również szybkie ładowanie, dzięki czemu już po 30 min bateria wraca do stanu 65 proc. A to bardzo dobra wiadomość dla tych, dla których idealny urlop to namiot i spora odległość od cywilizacji. Bez prądu zegarek długo popracuje, a w razie czego wystarczy chwila przy kontakcie bądź powerbanku, by naładować wystarczający zapas.