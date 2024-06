Nadchodzi Euro 2024. Jak zrobić strefę kibica we własnym salonie?

Projektor ma jeszcze jedną zaletę - łatwiej wytłumaczyć partnerce, że go kupujecie, bo chcecie zadbać o kinowy nastrój, o wspólne wieczory spędzone na wygodnej kanapie, bez odgłosów, które zwykle słychać na sali kinowej, a do tego wyjdziecie na mężczyzn, którzy dbają o domowy budżety, bo przecież teraz wyjście we dwoje do kina to koszt kilkuset złotych. Robicie to dla was, a nie z wyłącznie egoistycznych pobudek, czyli oglądania meczów. Po prostu będziecie teraz przez miesiąc testować optymalne ustawienia. Tylko schowajcie wcześniej instrukcję, żeby nikt nie przeczytał, że projektor nie wymaga żadnego specjalnego traktowania - włączasz i po prostu działa.