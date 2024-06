W końcu znalazłem słuchawki na rower. Oto mój test Baseus Eli Sport 1

Odpowiedź brzmi: to zależy. Z jednej strony - nie ma ani trochę możliwości, żeby słuchawki odizolowały nas od świata tak dobrze, jak robią to słuchawki "wciskane" czy "wciskane z ANC". Opcji izolacyjnych jest tutaj równe zero i jedyny sposób na walkę z hałasem tła jest po prostu podkręcanie głośności. Zresztą całość działa trochę na takiej zasadzie, jakby ktoś ustawił nam przy uszach miniaturowe głośniki (a może to właśnie idealnie to...), więc trudno, żeby dało się to ogarnąć inaczej.