Przed smartfonami było coś jeszcze, ale możesz tego nie pamiętać. Historia palmtopów w pigułce

Oglądając najpopularniejsze amerykańskie produkcje lat '90 pokroju West Wing czy Z archiwum X, w rękach aktorów można znaleźć nietypowe urządzenia. Niby smartfon, ale wygląd nie taki, a ekran jakiś dziwny, zielony. Nie jest to też tablet, bo choć rozmiarowo by pasował, to ma klawisze. Nie jest to też laptop, bo za mały.



To nietypowe urządzenie to palmtop - lub jak to woli, PDA. Choć obecnie palmtopy wyglądają dość zabawnie, niczym zabawkowe smartfony "z chińczyka" to urządzenia te są jednym z dwóch bezpośrednich przodków smartfonów.