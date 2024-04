AI w oprogramowaniu Bitrix24: CoPilot pomaga w zadaniach i projektach

Można też zastosować odwrotne do powyższego podejście. Czyli zacząć od ogólnej listy kontrolnej do koniecznego do realizacji zadania, a CoPilot na podstawie tej listy stworzy tekstowy, poprawny językowo opis, który można wysłać pracownikom. CoPilot potrafi też przeanalizować tekst zadania lub dowolny inny tekst, podsumować go, znaleźć zalety i wady oraz wyjaśnić niezrozumiałe fragmenty. CoPilot nawet jest w stanie pochwalić współpracowników, zostawić krytyczny komentarz, podziękować za informacje lub wygenerować wynik zadania.