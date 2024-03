Facebook jak sklep - po 23:00 zamknięty. Prohibicja ma ratować dzieci

Staram się jak mogę, ale niestety nie wszyscy rodzice podzielają mój pogląd i bezrefleksyjnie dają swoim dzieciom telefony, a niektóre noszą je również do szkoły, mimo że absolutnie nie ma takiej potrzeby. To co na nich oglądają szybko staje się trendem wśród dzieci, mimo że np. w przypadku mojej córki i jej rówieśników zrozumienie niektórych spraw jest na poziomie wręcz zerowym. Nie przeszkadza to dzieciom zanurzać się w odmęty social mediów. A to odciska na nich piętno. Nie mówiąc już o spamie powiadomień i pokusie sięgnięcia po telefon, nawet w trakcie zajęć.