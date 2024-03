Jeden dzień i mają pół miliona złotych. Tak działają oszuści i to tylko w jednym województwie

Przykłady sugerują, że ofiarami są najczęściej osoby starsze, ale to nie reguła. Na Dolnym Śląsku w sidła oszustów wpadł 35-letni mieszkaniec Wrocławia. Zadzwonili do niego cyberprzestępcy podszywający się pod pracowników banku i przekonali go, że oszczędności na koncie są zagrożone. Aby je uratować należy dokonać przelewu na „bezpieczne” konto. Rzecz jasna należało to przestępców, więc kwota trafiła prosto do nich.