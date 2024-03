LEGO wypuściło klocki, których nie złożysz w domu. Kosztują krocie

Po zakupie zestawu LEGO zyskujesz dostęp do jego zawartości w menu budowania Lego Fortnite. Możesz używać elementów w swoich światach, a nawet dzielić się nimi ze znajomymi – w maksymalnie ośmiu światach tygodniowo. Jak zaznacza Epic, zawartość zestawu LEGO ma charakter czysto kosmetyczny i nie zapewnia żadnej przewagi w grze. I też nie zapewnia nic, co mógłbyś postawić na biurku, bo to jedynie cyfrowy zestaw w cenie normalnego, acz mniejszego.