GTA 6 na ostatniej prostej. Pracownicy otrzymali poważne wezwanie

Jeżeli to oznacza, że GTA VI miałoby trafić do graczy w 2025 r. - to byłaby świetna informacja. Co prawda, poprzednia odsłona, spóźniła się nieco, bo GTA 5 wyszło we wrześniu 2013 r., zamiast w marcu tego samego roku, ale to było jedyne opóźnienie piątej, rewolucyjnej odsłony. GTA 6 natomiast opóźniło się o przeszło rok. Winne temu miały być "problemy z technologią".