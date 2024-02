Zamienią hamowanie metra w ciepłą wodę. W Warszawie

Ciepło odpadowe to energia cieplna, która jest produkowana przez różne procesy i urządzenia, ale nie jest wykorzystywana do żadnego celu. Wbrew pozorom takich urządzeń jest wokół nas pełno. Na przykład, silniki samochodów, lodówki, klimatyzatory, czy właśnie metro, emitują ciepło, które ucieka do otoczenia. Jest to strata energii, która mogłaby być użyta do ogrzania wody, powietrza, czy nawet produkcji prądu.