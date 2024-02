Błotnista zima kontra niedrogi odkurzacz z funkcją mopowania. Wynik mnie zaskoczył

Spodziewałem się, że prędzej czy później RV30 w dłuższym użytkowaniu pokaże, że jest „tylko” odkurzaczem z niższej półki cenowej. Tymczasem przez te kilkanaście tygodni odkurzał sprawnie, więcej niż wystarczająco mył podłogę, radząc sobie nawet z błotem naniesionym przez kilka osób. To sprzęt dla kogoś, kto nie chce wydawać majątku na sprzęt z bazą do czyszczenia i gromadzenia odpadów. Za to potrzebuje czegoś, co poradzi sobie ze zwykłymi zabrudzeniami generowanymi przez np. dwuosobowe gospodarstwo. Trudno się do czegoś przyczepić, RV30 robi wszystko, co ma robić. Takie sprzęty podobają mi się najbardziej: nie ma tu fajerwerków, ale jest rzetelna robota. I w akceptowalnej cenie.