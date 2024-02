Takiej okazji lepiej nie przegapić. Kup gamingowy sprzęt Lenovo i zgarnij polskie gry za darmo

Słuchajcie, jest akcja – wystarczy kupić sprzęt gamingowy Lenovo, aby odebrać darmowe kody na gry. Promocja już działa i będzie aktywna aż do końca maja bieżącego roku. Trochę czasu zatem jest, więc można śmiało zaplanować zakup laptopa, stacjonarki czy przenośnej konsoli do gier.



Promocja nosi nazwę "Lenovo i polski gaming" – nazwa jest łatwa do rozszyfrowania, bo zgarnąć możemy właśnie polskie produkcje. To doskonała forma wsparcia i popularyzacji rodzimych tytułów. Większość z nas zna Cyberpunka 2077 czy Dying Light. Ale inne polskie gry? Hmmm, no właśnie. To świetna okazja, by się z nimi zapoznać.