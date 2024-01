Te naukowe błędy dziś szokują. Ale są istotną częścią nauki

Neutrina to cząstki subatomowe, które przemierzają przestrzeń kosmiczną z ogromną szybkością. W 2011 r. naukowcy z ośrodka CERN w Szwajcarii zmierzyli czas, jaki był potrzebny neutrinom na dotarcie z Wielkiego Zderzacza Hadronów w pobliżu Genewy, do detektora cząstek we Włoszech. Wstępne raporty wykazały, że neutrina dotarły na miejsce 60 nanosekund wcześniej niż wiązka światła. To sugerowało, że te cząstki są w stanie przemieszczać się szybciej od światła.