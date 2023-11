Samsung ma sprytny plan. Zapłacisz krocie za telefon, ale to jeszcze nie wszystko

Samsung Galaxy S24 zadebiutuje już w połowie stycznia przyszłego roku i jak chwali się producent - ma to być najbardziej zaawansowany telefon korzystający z możliwości, jakie dają algorytmy sztucznej inteligencji. Od aparatu po asystenta głosowego - media co jakiś czas informują o kolejnych obszarach, w których przewaga Samsunga ma być druzgocząca. Nawet procesory, które zostaną użyte w telefonie - autorski Exynos 2400 i Snapdragon 8 Gen 3 - są nastawione na sztuczną inteligencję. Patrząc na całokształt zmian w nowej generacji, nie dziwię się, że Samsung zakłada, że sprzedaż Galaxy S24 znacząco przebije sprzedaż Galaxy S23. To błogosławieństwo dla firmy, bo oznacza większe zyski, a to jest coś, co kochają akcjonariusze. Nic dziwnego, że ktoś wpadł na pomysł, jak jeszcze zwiększyć dochody. Będziecie zaskoczeni.