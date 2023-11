Gracze wygrali. PlayStation zwalnia z grami-usługami

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, PlayStation Studios miało wydać do marca 2026 roku aż dwanaście gier-usług. Oznaczałoby to, że w ich produkcję zaangażowana jest zdecydowana większość producentów należących do obozu niebieskich. Nowa strategia firmy ogranicza jednak liczbę premier aż o połowę, do sześciu tytułów do marca 2026 roku. Co to oznacza?