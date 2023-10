Bosch pozwala "zobaczyć" sprzęt w domu przed zakupem

Producent sprzętu AGD jest znany z wykorzystania wielu nowoczesnych technologii w swoich urządzeniach. Przykładowo, pralki firmy Bosch korzystają z funkcji ActiveWater Plus, dobierając odpowiednią ilość wody do każdego prania. Jest to możliwe dzięki czujnikom wewnątrz bębna, optymalizującym zużycie wody. Sensory dokonują pomiaru wkładu, pozwalając oszacować zużycie w ten sposób, by pranie było czyste i pachnące, ale jednocześnie by nie dochodziło do marnowania wody (oraz wzrostu rachunków za wodę i prąd do jej podgrzania).