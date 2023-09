W tym miejscu możesz oglądać kukurydzę albo wideo w 4K. Wybierz mądrze

Oczywiście takie scenariusze zastosowania 5G w tych warunkach są mało prawdopodobne. Jeszcze nigdy nie kusiło mnie, żeby w połowie rowerowej wyprawy przysiąść i pograć w Call of Duty czy oglądać materiały filmowe w Polsat Box Go. Natomiast dużo bardziej prawdopodobne jest to, że w takiej sytuacji chciałbym się na chwilę zatrzymać, zjeść coś i przy okazji wrzucić do sieci kilka krótkich (ale przeważnie sporych objętościowo) filmików z przejazdu nagranych telefonem (czyli 4K) i sprawdzić, co tam wrzucają znajomi. Przy okazji nie przedłużając postoju, bardziej niż jest to niezbędne, żeby upewnić się, że wszystko co trzeba, trafiło do internetu. I tutaj, z 5G Plusa złapanym w środku pola, tak właśnie było. Klik, wysłane. Klik, pobrane. Batonik zjedzony, social media ogarnięte, można ruszać dalej.