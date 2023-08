Z jakich elementów składa się telewizor LCD? Miej świadomość za co płacisz

MEMC w telewizorze to technologia, która polega na dodawaniu sztucznych klatek do filmu, aby uczynić go płynniejszym. Skrót MEMC oznacza Motion Estimation / Motion Compensation. Procesor obrazu w telewizorze odgrywa ważną rolę w tej technologii, ponieważ odpowiada za generowanie dodatkowych klatek na podstawie analizy ruchu obiektów na ekranie. Im lepszy procesor obrazu, tym lepiej i szybciej może on wykonać to zadanie, co wpływa na jakość i płynność obrazu.