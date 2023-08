Strefa wygaszania w telewizorze - co to takiego i jakie ma znaczenie?

Ile kosztuje taka jakość? Na szczęście Hisense to firma umiejąca się dostosować do bieżących realiów ekonomicznych. Wysokiej klasy model U8KQ w wersji 65 cali można kupić już za 7999 zł. Czy da się lepiej i drożej? No pewnie, że tak - Hisense ma i takie telewizory. U8KQ jest jednak wzorem telewizora, który ma wszystko to, co jest potrzebne, by cieszyć się rozrywką wysokiej jakości. Za opcjonalne dodatki można dopłacić i wziąć coś z wyższej półki. U8KQ to jednak świetna propozycja również w kategorii jakości i możliwości do ceny. Stanowczo polecamy.