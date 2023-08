Prosty komunikat: malujcie teraz dachy na biało. Potem podziękujecie

No dobrze, 1-2 proc. to zwykle bardzo mało. Ale jaka dokładnie powierzchnia Ziemi musiałaby zostać pomalowana? Całkowita powierzchnia naszej planety wynosi około 510 mln km kw. Trzy czwarte z tego to oceany. Zostaje ok. 127,5 mln km kw.lądów. By osiągnąć pułap 1,5 proc. z 510 mln, trzeba by pomalować ok. 7,65 mln km kw. To mniej więcej rozmiar Australii. Powierzchnia Polski to 312,696 km kw, więc omawiany obszar to mniej więcej 25-cio krotność jej powierzchni. Raczej mało realistyczne. Oczywiście, to tylko teoretyczne wyliczenia. Naukowcy nie postulują na poważnie by malować wszystko, co się da na biało.



Choćbyśmy pomalowali wszystkie dachy w miastach na biało, i tak będziemy, jako ludzkość musieli ograniczyć drastycznie ilość emisji gazów cieplarnianych. Każda inicjatywa ma jednak sens, zwłaszcza że nawet w ograniczonym jej efekty będą pozytywne, a w sytuacji, w której cały świat jest niestety w lesie, jeśli chodzi o ograniczenia emisji i powstrzymanie wzrostu średniej temperatury na Ziemi do 3 st. Celsjusza, każde działanie jest warte wysiłku.



Czytaj również:

- Zabierz plastikowe butelki do Biedronki. Nie pożałujesz

- Polecą na Księżyc i zostaną złomiarzami. Bez tego długo nie pociągną

- Opracowali niezwykle wytrzymały materiał. Ma szansę zmienić wszystko