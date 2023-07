Bezpieczeństwo na wakacjach. Jak nie dać się złowić cyberprzestępcom?

Co do zasady, jeśli nie musimy korzystać z cudzego Wi-Fi, to lepiej tego nie robić, zwłaszcza jeśli to sieć bez hasła. Zawsze istnieje ryzyko, że ktoś będzie próbował dobrać się do danych lub postawi swój router udający ten w np. knajpie. Warto zadbać o to, żeby mieć na wczasach cały czas internet mobilny.