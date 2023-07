Smartfony Tecno już dostępne w Polsce. Marka ma powitalny prezent dla Polaków

TECNO Spark Go, to trzeci model z serii SPARK, który trafił do sprzedaży w Polsce. W tym modelu znajdziemy 64 GB ROM + 3 GB RAM, którą można rozszerzyć do 6 GB. TECNO wyposażyło model Spark Go w akumulator o pojemności aż 5000 mAh, dzięki czemu model ten może być całkiem dobrą propozycją dla osób, które szukają taniego smartfona do podstawowych czynności.