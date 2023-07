Ten telefon naładujesz w 12 minut. Teraz można go kupić 1000 zł taniej

Infinix Zero Ultra to najmocniejszy smartfon, jaki oferuje firma na naszym rynku. Urządzenie wyróżnia się na tle konkurencji przede wszystkim mocą ładowania, jaką zapewnia technologia Thunder Charge. Mowa o 180 W, które pozwalają uzupełnić akumulator od 0 do 100 proc. w zaledwie… 12 minut. To idealna propozycja dla tych, którzy żyją w pośpiechu.