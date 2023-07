Teraz zegarkiem zmierzysz temperaturę wszystkiego. I nie musisz tego dotykać

Thermo Check to aplikacja instalowana na zegarku, której zadaniem będzie mierzenie temperatury otaczających nas przedmiotów bez potrzeby dotykania ich. Użytkownicy będą mogli sprawdzić np. temperaturę wody czy jedzenia. Jeżeli myślicie, że to nie jest potrzebne, to poczekajcie aż będziecie mieli dzieci. Wtedy dowiecie się, że np. jedno mleko należy rozrabiać w temperaturze 45 stopni, inne w 42, a zupkę najlepiej podgrzać do 37,21 stopni. Czysta magia. W domu radzę sobie z tym zadaniem za pomocą czajnika, który mierzy temperaturę, ale gdy wychodzę, to mam poważny problem. Oczywiście mogę chodzić z własnym termometrem na podczerwień, ale zapewne będę wyglądał co najmniej głupio, gdy wyciągnę go w miejscu publicznym.