Ludzie o chorych zapędach dobrali się do głosu. Chcą wprowadzić cenzurę w sieci

I łudzenie się, że jakikolwiek wybór mieliśmy. Elon Musk niedawno postanowił, że niezweryfikowani (czyt. niepłacący) użytkownicy będą mogli czytać 1 tys. wpisów dziennie (podczas gdy ci, którzy wykupili konto premium, 10 tys.). Musk tłumaczy to chęcią przeciwdziałania manipulacjom, co akurat w jego przypadku brzmi naprawdę zabawnie. Paradoks polega na tym, że zmniejsza się prawdopodobieństwo zobaczenia np. wpisu wyjaśniającego bzdurę, którą palnął jakiś polityk albo inna popularna w internecie osoba. Najważniejsze jest jednak to, że to Musk decyduje, co zobaczysz i kiedy. Jeśli to nie forma cenzury, to jak to nazwać?



Prywatność w sieci nigdy nie istniała, ale nawet mając tę świadomość, i tak z bólem można obserwować zakusy zarówno polityków, jak i właścicieli technologicznych korporacji.