Zadzwonili z oszustwem do strażnika więziennego. Teraz będą go często widywać

Chociaż ciągle nie brakuje osób oszukanych metodą na policjanta czy pracownika banku, to policja coraz częściej może pochwalić się skutecznymi akcjami. To dlatego, że więcej osób zachowuje czujność i zdaje sobie sprawę, że oszuści próbują ich okraść. Tylko w ostatnich dniach mikołowscy kryminalni zatrzymali 44-latka, który metodą "na policjanta", wspólnie z innymi osobami, usiłował oszukać 82-letnią seniorkę na kwotę 33 tysięcy złotych. To właśnie on przejmował gotówkę od przestraszonych seniorów.