Czatbot pomoże ci w zakupach i jeszcze pokłóci się ze sprzedawcą o zwrot pieniędzy

Bing nie będzie oferował jedynie ładnie oprawionych suchych danych, bowiem będąc na stronie danego produktu, chatbot automatycznie wykryje jego typ i będziesz mógł go spytać o to, na jakie elementy specyfikacji zwrócić uwagę przy zakupach. Ponadto będzie on streszczał i podsumowywał dostępne w internecie recenzje poświęcone danemu produktowi.