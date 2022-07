Widać wyraźnie, że łatwo nie będzie z tym odbiorem nagród. Microsoft Rewards to niestety nie program dla łowców okazji z przypadku. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w dniu oddania tego tekstu do publikacji to raptem 30 pkt, czyli malutka część potrzebna do odbioru nawet najmniej wartościowej z nagród. Z drugiej jednak strony trudno mieć o to pretensje: programy lojalnościowe służą do zatrzymania klienta - a nie na łowieniu go od przypadku do przypadku.