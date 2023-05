Wielki robot przyspieszy budowę farm fotowoltaicznych. Jest szybki i piekielnie precyzyjny

Jednocześnie maszyna może transportować 200 słupów, które potem sama wyciąga i wbija w ziemię z prędkością jednego na 73 sekundy, przy 500 uderzeniach na minutę. Farma fotowoltaiczna o mocy 250 MW – czyli taka, która będzie w stanie zasilić nawet 100 tys. gospodarstw (dla porównania, moc największej w Polsce to 290 MW) – może wymagać montażu nawet 100 tys. belek. Jak wyjaśniają twórcy z Built Robotics, za sprawą robota i automatyzacji pracy, zaledwie dwuosobowa załoga jest w stanie dziennie wbić w ziemię 300 pali. To od 3 do 5 razy szybciej w porównaniu do obecnie montujących ekip.