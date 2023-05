Czy twoje miasto jest gotowe, żeby być Smart?

Na szczęście miasta bez strategii rozwoju zdarzają się coraz rzadziej. Tylko 13 proc. ankietowanych przez Orange miast nie ma strategii rozwoju. 79 proc. z tych, które ją mają, w swoim rozwoju bierze pod uwagę wdrażanie rozwiązań Smart City. Co ciekawe - względy finansowe znajdują się dopiero na drugim miejscu. Jako główny czynnik, którym kierują się miasta przy wdrażaniu rozwiązań Smart City ankietowani wskazują zadowolenie mieszkańców - aż 84 proc. ankietowanych wskazało ten aspekt na pierwszym miejscu. Jednak same plany to nie wszystko, muszą za nimi iść również działania. Tymczasem 4 na 10 miast, które w swojej strategii rozwoju uwzględniły inteligentne rozwiązania, nie wyznaczyły pracowników do ich realizacji. To duży błąd, ponieważ wyznaczenie pracowników i podnoszenie ich kompetencji to jeden z ważniejszych elementów wdrażania rozwiązań smart w miastach. Tylko wykwalifikowani pracownicy są w stanie wybrać najlepsze rozwiązania dla danego miasta i doprowadzić do ich uruchomienia.