Zapomnij o kablach. To ma być pierwszy naprawdę bezprzewodowy telewizor

Nieźle to rozwiązał Samsung w swoich najdroższych modelach. Te mają elektronikę wyprowadzoną na zewnątrz, do niewielkiej skrzyneczki One Connect. To do niej podłączane są wszystkie przewody, a do samego telewizora prowadzony jest tylko jeden cieniutki, półprzeźroczysty przewód, który zapewnia i zasilanie, i połączenie z innymi urządzeniami. Displace twierdzi, że zrobił to lepiej. Choć raz na jakiś czas trzeba będzie wstać do telewizora i wymienić mu akumulator.