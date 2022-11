Polski sejm wypowiedział wojnę robotom. Poszło o korzystanie z telefonu

O tym, jak wygląda praca kierującego dzwoniącymi botami, można było dowiedzieć się z filmu na kanale Poszukiwaczy Okazji, którzy na YouTube rozpracowują różne handlowe i marketingowe sztuczki. – To nie żadna sztuczna inteligencja, dostajemy tzw. bindy. Ogólnie wygląda to tak, że jest program i dostajemy z automatu numery do pewnego momentu ze skryptu. Chyba że ktoś powie coś i wtedy przekierowuje to z automatu do operatora, a potem mamy lecieć dalej ze skryptu. Jeżeli tzw. klient ma jakieś pytania, trzeba mu zbić tak zwaną obiekcję. Program jest podzielony na trzy części. Skrypt, który ma być puszczony. Obiekcje służą do przekonywania klienta. Pytania i odpowiedzi, są tam takie bindy jak „tak”, „nie”, „ile ma lat” – wyjaśniał pracownik.