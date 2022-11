Nowoczesny patriotyzm jest możliwy. To znaczy jaki?

11 listopada nie sposób uciec od polityki i tego, jak wygląda marsz nacjonalistów (radujemy się tym, że przebiega spokojnie - cóż za ponury absurd!). Od dawna to dla mnie przykre obrazki. Ale jednak ważne jest to, że mamy alternatywę. Nowoczesną, czyli ekologiczną. Jest to jakieś pocieszenie, że komuś jednak na tym, co dzieje się w polskich miastach, zależy. Nie na tym, co było, ale na tym, co będzie.