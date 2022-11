Na dnie Atlantyku odkryto fragment promu Challenger. 36 lat po katastrofie

Przyznam szczerze, że jest to informacja zaskakująca. Jakby nie patrzeć katastrofa promu Challenger była pierwszą katastrofą załogowego statku kosmicznego, do której doszło podczas lotu. Co więcej, po dziś dzień nagrania katastrofy pojawiają się w kolejnych programach edukacyjnych i popularnonaukowych. Można było zatem przypuszczać, że katastrofa, która była filmowa przez setki kamer należących do największych stacji telewizyjnych na świecie, została wyjaśniona do samego końca, a wszystkie szczątki promu udało się już dawno temu odzyskać. Ostatnie fragmenty skrzydeł promu Challenger wypłynęły na wybrzeżu Florydy w 1996 roku. Od tego czasu nowych fragmentów promu nikt nie odnajdował.