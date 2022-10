Uzbrojony po zęby robopies desantował się z drona. Chińczycy pokazali przerażające wideo

Nagrania robopsa biorącego udział w zatrzymaniu poszukiwanej osoby nie przypadły do gustu opinii publicznej i miasto bardzo szybko z tego pomysłu się wycofało. Po drugiej stronie oceanu jednak takie same roboty zostały wcielone do armii francuskiej, gdzie mają służyć do prowadzenia rekonesansu. Niby w broń nie są wyposażone, ale łatwo sobie wyobrazić, że komuś mogłoby przyjść do głowy wyposażenie takiego robota w karabin maszynowy, a to już by był scenariusz bardzo niebezpieczny i, co trzeba przyznać, przerażający.