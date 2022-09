Chciałem posprzątać i nie mogę. Odkurzacz mówi, że jego serwer nie działa - a ja zatęskniłem za dumb home

- Po co ty jeszcze nosisz portfel? - pyta mnie kolega z innej redakcji podczas wspólnego służbowego wyjazdu. Faktycznie, jestem jednym z niewielu w towarzystwie kolegów i koleżanek dziennikarzy, którzy noszą wyładowane kartami, bilonem, biletami i resztą portfelisko. ­ Przecież wszystko masz w telefonie, płatności, dokumenty, po co ci to? - dopytuje. Odpowiedziałem zadając pytanie A co, jeśli zmieni się plan dnia, a powerbanka nie będziesz miał pod ręką? Kolega nie miał już na to odpowiedzi.