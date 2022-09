Amerykanie byli blisko śmierci astronautów w przestrzeni kosmicznej. Historia misji Gemini 8

Testując wszystkie silniki na statku astronauci ustalili, że to jeden z silników manewrowych był odpowiedzialny za wprowadzenie Gemini 8 w ruch obrotowy. Ze względu jednak na to, że do ustabilizowania statku zużyto już 75 proc. paliwa silnika obsługującego wejście w atmosferę, podjęto decyzję o przerwaniu misji i powrocie na Ziemię.