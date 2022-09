Bank Pekao bije rekordy w cyfryzacji. Już 3,2 mln klientów aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej

Interesujące jest również to, co klienci robią za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 43 proc. operacji to przelewy, 37 proc. płatności POS, a 19 proc. transakcje w sklepach online. Nawet 50 proc. zleceń składanych w kanałach elektronicznych dotyczy pożyczki gotówkowej. Co istotne, za pośrednictwem aplikacji mobilnej klienci mogą wykonać już 60 proc. spośród wszystkich operacji i procesów dostępnych dla nich w banku.