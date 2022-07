Elastyczna praca i pieniądze od ręki

To globalna usługa umożliwiająca przesyłanie pieniędzy czy zasilanie konta w czasie rzeczywistym. Odwraca ona tradycyjny przepływ środków z kart płatniczych – pieniądze trafiają na kartę, a z niej bez konieczności dodatkowej obsługi – do powiązanego z nią konta. Łatwo, bezpiecznie i przede wszystkim błyskawicznie – pieniądze trafiają do odbiorcy w momencie wysłania przez nadawcę. Jeśli dodamy do tego globalny zasięg, otrzymamy najwygodniejszą formę przesyłania środków pieniężnych. Nie trzeba podawać numeru konta, kodów SWIFT i wyczekiwać przelewu, który dociera na konto zagraniczne nawet po kilku dniach. ZayZoon wyliczył, że w przypadku Visa Direct proces transferu trwa średnio około 24 sekundy – wystarczy znać numer karty płatniczej, na którą mają trafić środki. Usługa może pomóc w przekazywaniu pieniędzy w ponad 175 krajach.