Ryba fugu należąca do rodziny rozdymkowatych od stuleci cieszy się dość nietypową sławą. Aby być uprawnionym do przyrządzania jej, w Japonii należy przejść przynajmniej dwuletni kurs. Jedno złe nacięcie i jeden kęs, a ryba fugu może być twoim ostatnim posiłkiem. A wszystko to dzięki związkowi chemicznemu, silnej truciźnie - tetrodotoksynie obecnej w ciele nie tylko fugu czy ryb rozdymkowatych, ale także ślimaków, ośmiornic, traszek, żab i robaków.