Szwajcarska bioniczna czcionka pomaga czytać i podbija Internet

Czytanie i pisanie są podstawowymi czynnościami wymaganymi do nauki, stanowiącymi pierwszy krok w edukacji każdego dziecka. Na lekcjach historii dział starożytności otwierany jest stwierdzeniem, że to właśnie pismo i jego odczyt doprowadziły do powstania pierwszych państw, a spora część wieku XX upłynęła pod znakiem sukcesywnej redukcji problemu analfabetyzmu.