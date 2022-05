Picie alkoholu za młodu zmienia chemię mózgu. Naukowcy właśnie znaleźli sposób na odwrócenie tego procesu

Upijanie się młodzieży to poważny problem, a to badanie nie tylko pomaga nam lepiej zrozumieć, co dzieje się w rozwijających się mózgach, gdy są one wystawione na działanie alkoholu w wysokich stężeniach. Co ważniejsze, daje nam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mieli skuteczne metody leczenia złożonych i wieloaspektowych chorób oraz zaburzeń lękowych związanych z używaniem alkoholu. - mówi Subhash Pandey.