7 rad, jak robić lepsze zdjęcia smartfonem

Ultraszeroki kąt to jeden z lepszych wynalazków, jakie trafiły do smartfonów. Jest to funkcja, która przydaje się w ogromnym przekroju sytuacji. Ultraszeroki kąt przydaje się zarówno w zdjęciach krajobrazu, jak i we wnętrzach. Wykorzystamy go też do fotografii grupowych, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy fizycznie nie mamy możliwości odsunąć się na odpowiednią odległość od grupy.