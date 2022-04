Niby Konto za Zero, a dostajemy tak dużo

Konto za Zero można otworzyć na trzy sposoby. Pierwszy to tradycyjna wizyta w oddziale banku, ale kto ma teraz na to czas. Drugą opcją jest złożenie wniosku online o otwarcie konta na stronie lub serwisie transakcyjnym banku. Wtedy w ciągu dwóch dni roboczych przyjedzie do nas kurier z kartą debetową oraz jednym dokumentem do podpisu. Ale najwygodniejsza i najprostsza jest trzecia opcja. Wystarczy pobrać aplikację IKO (sklep Google Play pod tym linkiem, Apple Store pod tym), wybrać rodzaj konta, zamówić kartę debetową, a następnie wykonać zdjęcie dowodu osobistego oraz selfie. Na adres e-mail podany we wniosku przyjdą dane do logowania. Proste, wygodne i bardzo szybkie. Dokładnie taka powinna być bankowość w XXI wieku