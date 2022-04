Gry komputerowe to dziś najbardziej dochodowa branża przemysłu rozrywkowego. Gracze nie są już garstką nerdów z piwnicy, ale są siłą liczoną w miliardach (!). I serduszko rośnie, gdy widać takie projekty jak fotel od Noblechairs czy np. Samsung Galaxy Z Flip 3 w edycji Pokemon. Gracze zasługują na to, by mieć wybór produktów dopasowanych do ich zajawek. Oby takich edycji specjalnych powstawało jak najwięcej.